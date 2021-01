Calciomercato Milan, colpo dalla Turchia: offerta ufficiale al Başakşehir!

Il Milan avrebbe presentato un’offerta ufficiale al Başakşehir per il centrocampista Irfan Can Kahveci. La situazione

Milan e Başakşehir potrebbero tornare a fare affari a breve. Nel club turco, dove si è trasferito Duarte, gioca Irfan Can Kahveci.

Si tratta di un centrocampista classe 1995, per il quale i rossoneri – secondo il portale Ajansspor – avrebbero presentato un’offerta ufficiale. L’affare appare in dirittura d’arrivo con le parti che non sarebbero lontane dal trovare un accordo.

Il giocatore che in questa stagione è stato impiegato anche da trequartista ed ala sinistra, ma soprattutto da mediano, piace al Galatasaray. Il suo valore è di circa 10 milioni di euro.