Milan sull’attaccante, la conferma dalla Spagna

Il Milan sarebbe sulle tracce di Leonardo Pavoletti. Potrebbe essere lui il prescelto per rafforzare l’attacco di Pioli

La priorità in casa Milan continua ad essere l’acquisto di un difensore centrale e di un centrocampista. L’attaccante di scorta, che possa sostituire Ibrahimovic quando indisponibile, è un’idea che non convince del tutto i rossoneri.

La decisione di acquistare un nuovo centravanti non è ancora stata presa ma nei giorni scorsi l’arrivo a Casa Milan di Giovanni Branchini lascia pensare che la strada, in tal caso, da seguire sarebbe quella che porta a Leonardo Pavoletti.

Pavoletti nome giusto

Il bomber non è un titolare al Cagliari – la prima scelta di Di Francesco continua ad essere Simeone – e potrebbe lasciare i sardi per vivere una nuova importante esperienza. Anche in Spagna, TodoFichajes.com, conferma che il nome dell’ex Genoa è sul taccuino della dirigenza rossonera.

Se il Milan, dunque, dovesse decidere di prendere un attaccante esperto, Pavoletti sarebbe il candidato numero uno.