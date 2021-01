Gazzetta – Rinnovo Calhanoglu, il Milan alza l’offerta

La Gazzetta dello Sport scrive di una nuova offerta rossonera per il rinnovo di Calhanoglu, le parti appaiono vicine a un accordo.

Il matrimonio si farà, anche se con qualche difficoltà. La gazzetta dello Sport scrive di una nuova offerta del Milan per il contratto di Calhanoglu che si avvicina alla richiesta del trequartista turco. Non è un mistero che le parti vogliano entrambe il rinnovo, specie perché il turco è un leader dello spogliatoio anche fuori dal campo, mentre nel rettangolo verde sta trascinando i compagni, non a caso è stato eletto MVP di dicembre della Serie A.

L’offerta rossonera

Il Milan si avvicina alla richiesta del turco da 5 milioni offrendo un quadriennale da 4 milioni più bonus legati a gol, presenze e titoli di squadra e individuali. Un’offerta molto vicina alla richiesta, e l’inserimento dei bonus potrebbe far pendere l’ago della bilancia verso il sì.

Le parti si incontreranno in settimana, probabilmente tra oggi e domani gli agenti del calciatore saranno presenti a Casa Milan, e in caso di accordo il calciatore formalizzerà l’accordo la settimana prossima.