Milan-Bennacer | Dall’Inghilterra: Pioli esulta!

Il Manchester City, una delle squadre più interessate a Bennacer, ha deciso di cambiare obiettivo. Il Milan sorride

E’ passato esattamente un mese dalla sua assenza. Ismael Bennacer è pronto a tornare in campo per dare una mano al suo Milan. Quasi certamente lo farà contro il Cagliari, così come Saelemaekers. Un’assenza che ha pesato non poco a Stefano Pioli, che ha dovuto fare a meno di uno dei giocatori più importanti della sua rosa per diverse partite.

Bennacer – insieme a Theo Hernandez – è certamente la migliore scommessa vinta da Paolo Maldini. Arrivato dall’Empoli per poco più di 16 milioni di euro, ora ne vale 40-50.

I grandi club lo seguono con attenzione ma strapparlo ai rossoneri non sarà facile. Tra i più interessati c’è sicuramente Pep Guardiola. Dall’Inghilterra, però, sembrano arrivare buone notizie per il Milan.

Manchester City su Locatelli

Il Manchester City, infatti, secondo il ‘Daily Mail’, è pronto a far sul serio per Manuel Locatelli. L’acquisto dell’ex rossonero – per il quale è pronta un’offerta da circa 34 milioni di euro – potrebbe chiudere le porte a Bennacer.

Una minaccia in meno dunque per il Milan, che vorrebbe continuare a puntare sull’algerino