Cambi in attacco, la scelta di Allegri: l’annuncio in conferenza stampa

Le dichiarazioni del tecnico livornese alla vigilia della gara contro l’Udinese: ecco le parole in conferenza stampa

E’ vigilia di campionato per il Milan, chiamato a rialzare la testa dopo il ko contro il Napoli. In questi giorni si è parlato tanto di attacco e anche in conferenza stampa è stato il tema più trattato. Sono state così diverse le domande in merito al reparto offensivo rossonero che sta faticando parecchio.

Allegri, però, punta sui suoi uomini: “Ho piena fiducia delle qualità dei giocatori che abbiamo in attacco. Non dimentichiamoci che anche centrocampisti e difensori possono fare gol. Dobbiamo essere un blocco granitico da qui alla fine sapendo che ci saranno difficoltà nel vincere le partite”.

Allegri: “6 punte o 8 non fa differenza”

Nelle scorse ore è stata paventata la possibilità di un cambio di modulo. Allegri però non ha voluto entrare nel merito:

“Fino alla fine deve rimanere un ambiente positivo. Bisogna arrivare all’obiettivo: che si giochi con 6 punte, con 8, con una o nessuna non conta. Conta giocare le partite con fare propositivo. A Napoli abbiamo avuto occasioni, il risultato cambia le opionioni. Se avessimo vinto o pareggiato non è che la prestazione sarebbe stata migliore o peggiore, gli errori all’interno della partita sarebbero stati gli stessi.

“Ci sono momenti in cui non si riesce a fare gol, ma credo che la qualità di Leao, Nkunku, Gimenez, Pulisic, Fullkrug, Saelemaekers è alta. Domani è difficile, Udinese squadra fisica. Ti riparte addosso, tiene il campo in maniera devastante”.

“Pulisic e Leao hanno avuto vari infortuni purtroppo, che non hanno fatto sì che trovassero la condizione. Ma hanno fatto gol importanti. Gimenez sta rientrando ore, dopo sei mesi può avere un calo fisico. Fullkrug è arrivato a gennaio, campionato nuovo, è un po’ che era fermo… Si è messo a disposizione”.