Nuova Nazionale: un’Italia rossonera, nasce il blocco Milan

Presto la squadra azzurra sarà chiamata a cambiare volto: potrà farlo con più giocatori del Diavolo in rosa. Il punto della situazione

Non c’era traccia di giocatori del Milan nell’ultima Nazionale che ha perso contro la Bosnia e ha buttato al vento la qualificazione ai prossimi Mondiali. In rappresentanza del rossonero c’era ovviamente Gennaro Gattuso: è stato facile sentire da molti sostenitori del Diavolo che si tifava per gli azzurri solo per l’ex centrocampista.

Molti fan rossoneri così hanno faticato a sostenere l’Italia: troppi giocatori dell’Inter e quel Sandro Tonali, che vederlo all’opera fa sempre male. L’addio del centrocampista di Brescia non è mai stato superato. Discorso diverso per Gianluigi Donnarumma, che rappresenta ormai il passato del Diavolo.

L’estremo difensore campano così come il giocatore lombardo sono invece le colonne dell’Italia del futuro. Si ripartirà sicuramente da loro, poi non sono da escludere rivoluzioni, con nuovi blocchi chiamati a fare la differenza. Dopo tanti anni, così, potrebbe tornare ad esserci il blocco Milan.

Italia, Baldini chiama Bartesaghi

Con Silvio Baldini ci sarà modo di vedere Davide Bartesaghi all’opera, ma se dovesse recuperare bene è possibile che venga preso in considerazione anche Francesco Camarda. Se non si fosse infortunato, anche Alphadjo Cissè, acquistato a gennaio, ma rimasto a Catanzaro, avrebbe potuto avere un’occasione.

Ma per entrambi è solo questione di tempo, così come per Christian Comotto: per chi ama fare pronostici, si può ipotizzare un suo ingresso in pianta stabile entro due stagioni, se tutto dovesse andare per il verso giusto. Al momento, però, l’Italia potrà avere altri rossoneri, come Matteo Gabbia: la terza forza del campionato merita decisamente più considerazione. Anche per questo Samuele Ricci potrebbe ritrovare l’azzurro.

Per un grande blocco Milan può intervenire il calciomercato: Kean e Palestra rappresentano, infatti, i colpi giusti dai quali ripartire la prossima estate.