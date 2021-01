Il Milan ha parlato con l’agente Branchini di Marchwinski, talento polacco. Ha caratteristiche e potenziale che lo rendono molto interessante.

Il Milan è sempre molto attento ai giovani talenti che giocano in Europa. Gli osservatori, guidati da Geoffrey Moncada, visionano partite di molti campionati e redigono relazioni sui profili più interessanti.

Tra i giocatori apprezzati c’è Filip Marchwinski, 19enne che milita nel Lech Poznan. Secondo quanto spiegato da Tuttosport, la società rossonera ha preso informazioni. Due giorni fa ha avuto un incontro con Giovanni Branchini, agente che cura gli interessi del fantasista polacco. Potrebbe liberarsi per 10 milioni.

Mercato Milan, chi è Marchwinski

Marchwinski è nato a Poznan il 10 gennaio 2002 e ha iniziato a giocare a calcio nel UKS Skórzewo, squadra del suo quartiere. A soli 7 anni entra nel settore giovanile del Lech Poznan e fa tutta la trafila, fino a esordire in Prima Squadra a 16 anni nel dicembre 2018. Conclude quella stagione con 2 gol e un assist in 11 presenze.

Nell’annata 2019/2020 il ragazzo guadagna ancora più spazio, collezionando 23 presenze (5 da titolare) e 4 gol tra campionato e coppa nazionale. In questa stagione ha debuttato in Europa League e complessivamente è sceso in campo 23 volte, partendo dal primo minuto in 7 occasioni: 2 le reti segnate.

Marchwinski è un trequartista che può giocare anche da esterno sinistro offensivo e da seconda punta. È stato pure arretrato in mediana nel 4-2-3-1 del Lech Poznan. Ha caratteristiche che lo rendono molto duttile a livello tattico.

Calcia bene con entrambi i piedi, è forte fisicamente (è alto 1,87 m) e possiede un ottimo tiro. È dotato a livello tecnico e possiede buona velocità. Gli piace svariare sul fronte offensivo, senza dare punti di riferimento. Buona la visione di gioco e nel disimpegnarsi negli spazi stretti. Deve crescere in quanto a lucidità nelle scelte e concretezza negli ultimi 20-25 metri. Il talento non gli manca.

Il Milan lo sta seguendo, ma ci sono anche altre squadre della Serie A e straniere che hanno chiesto informazioni sul giocatore.