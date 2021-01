Conti alla Fiorentina, affare bloccato: i dettagli

Andrea Conti sembrava prossimo all’approdo in maglia Viola. Qualcosa ha però frenato l’affare e adesso è in stallo, ma la trattativa non è saltata del tutto

Andrea Conti è stato definito come uno dei principali esuberi di questo Milan. Per lui, davvero pochissimi minuti giocati nell’attuale stagione e l’addio al Diavolo sembra essere alle porte. Ad Andrea Conti si è soprattutto interessata la Fiorentina, che pareva essere ad un passo dal concludere l’affare con il Milan nei giorni passati.

Il prestito con obbligo di riscatto era stata la formula più quotata, ma qualcosa ha bloccato la trattativa e adesso un’altra pretendente si è fiondata su Conti. Il Parma di D’Aversa sta di fatto trattando con i rossoneri per prelevare dal Milan sia il terzino italiano, che Mateo Musacchio, altro profilo che non rientra nei piani della società meneghina.

Quindi la trattativa che vedeva Conti alla Fiorentina è davvero saltata?

Fiorentina-Conti, la trattativa è in stallo

Secondo quanto riportato dal sito FirenzeViola.it, la trattativa tra il Milan e la Viola per Andrea Conti non è saltata, ma ha subito una brusca frenata. Il sito toscano afferma che le parti ritorneranno a trattare nei prossimi giorni. Attendiamo quindi ulteriori sviluppi.

Andrea ha sicuramente grandi qualità, peccato per la sua dubbia condizione fisica che lo ha visto spesso out per infortunio.