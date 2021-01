I numeri di Meité: recuperi e dribbling, è fra i migliori in Italia

I numeri riportati dal portale Opta premiano Meité, calciatore che dimostra grande padronanza nei palloni recuperati.

C’è chi si meraviglia del Milan, che per rinforzarsi andrà ad acquistare un centrocampista dalla squadra attualmente penultima in classifica.

Ma il colpo Soualiho Meité ha motivazioni solide e confortanti, supportate dai numeri e dai dati pubblicati dal portale Opta Sports.

Il sito web di approfondimento su numeri e statistiche del calcio internazionale ha infatti scovato le maggiori qualità del mediano francese in arrivo dal Torino.

Meité ad oggi è infatti leader in Serie A in due fondamentali: il recupero dei palloni e i dribbling riusciti in mezzo al campo.

Secondo Opta, il classe ’94 è uno dei tre calciatori del campionato italiano che sono riusciti ad intercettare almeno 60 palloni nelle ultime tre stagioni.

Ottimi anche i numeri sui dribbling: Meité è a quota 100 slalom vincenti, assieme al milanista Bennacer e all’argentino De Paul.

Numeri che rendono l’ex Monaco un calciatore di sostanza e quantità, molto utile dunque alla causa del Milan, alla ricerca ossessiva di un vice-Kessie in mezzo al campo.