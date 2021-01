Di Marzio: “Meité-Milan, è fatta! A breve le visite”

Sempre più vicino il colpo Soualiho Meité per il Milan. Il mediano francese a brave sbarcherà in città per firme e visite.

Ore finali per il passaggio di Soualiho Meité al Milan. Il centrocampista sarà infatti il prossimo colpo di mercato del club rossonero.

Il parigino, classe ’94, è ormai da tempo nel mirino del Milan. Ed oggi molto probabilmente si completerà l’operazione in favore del club di via Aldo Rossi.

La conferma arriva dalla testimonianza di Gianluca Di Marzio. L’esperto di calciomercato ha fatto sapere che a breve Meité sarà un calciatore rossonero.

Di Marzio scrive sul proprio sito web personale che l’accordo è formalmente stato raggiunto sulla base del prestito oneroso.

Il Toro tra poche ore darà dunque l’ok al trasferimento di Meité, il quale potrà raggiungere Milano per le visite mediche di rito.

Non è da escludere dunque che tra stasera e domattina il 26enne mediano possa svolgere i controlli di rito e ottenere l’idoneità, per poi firmare il contratto che lo legherà al Milan.

I dettagli dell’accordo sono già noti: il Milan girerà al Torino 500 mila euro per il prestito, garantendosi un diritto di riscatto a 8 milioni. Nei patti previsti anche 1,5 milioni di euro di bonus.