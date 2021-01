Calciomercato Milan, colpo Tomori: si chiude!

L’acquisto di Tomori è sempre più vicino. Il difensore del Chelsea è pronto a trasferirsi al Milan a breve per completare il reparto arretrato

Nessun passo avanti per Mario Mandzukic. Il Milan continua a riflettere ma nel frattempo è pronto a chiudere per il difensore. Tomori è sempre più vicino a diventare rossonero, dopo che la trattativa per Simakan è definitivamente saltata (se ne riparlerà in estate, Lipsia permettendo).

Il centrale – stando a quanto riportato da Sky Sport – potrebbe essere un giocatore del Milan già lunedì: è quella la volontà del Diavolo. Si continua a lavorare per ridurre il prezzo del riscatto: il Chelsea vorrebbe 30 milioni di euro ma potrebbe esserci uno sconto di cinque milioni non di più.

Dopo il match di Cagliari si valuterà se prendere anche Mandzukic ma la priorità, dopo Meité, è il difensore.