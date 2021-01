Mancini: “Donnarumma migliore al mondo. Tonali, futuro azzurro”

Alcune delle dichiarazioni di Roberto Mancini nella sua lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport quest’oggi.

Nella lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Roberto Mancini ha parlato dei calciatori di Serie A in orbita della sua Nazionale.

In vista degli Europei estivi, il commissario tecnico sembra avere già le idee chiare sui propri uomini di fiducia.

Nel Milan ce ne sono vari, come Gianluigi Donnarumma, incensato in maniera chiara: “Oggi Gigio è il portiere più forte del mondo”.

Leggi anche > Maldini chiama Mandzukic: affare possibile

Mancini fa capire in qualche modo di aver scelto Donnarumma come portiere titolare della Nazionale italiana per le prossime importanti sfide.

Ma anche altri rossoneri sono nel suo mirino: “Calabria ha fatto bene anche da noi l’ultima volta. Ha talento, personalità e determinazione. Un ragazzo a posto”.

Su Tonali: “Normale abbia avuto delle difficoltà, è arrivato presto in un grande club e ha avuto difficoltà ad adattarsi. Così come successe a Romagnoli. Ma ho visto la crescita di entrambi, avranno un futuro importante in azzurro”.