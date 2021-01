Maldini chiama Mandzukic | L’attaccante non ha dubbi!

Il direttore dell’area tecnica Milan Paolo Maldini ha chiamato il croato Mandzukic per sondare il terreno in chiave mercato.

L’idea Mario Mandzukic è seria e concreta. Non si tratta di una boutade di cronaca, visto che il Milan sembra davvero interessato.

La possibilità di portare a costo zero il croato in maglia rossonera a metà stagione stuzzica molto i dirigenti, in particolare Paolo Maldini.

Il retroscena svelato oggi dal Corriere della Sera conferma il tutto. I contatti con l’agente Giovanni Branchini sono continui, visti anche i buoni rapporti tra il noto procuratore e il Milan.

Addirittura oggi si parla di un paio di telefonate dirette fatte da Maldini stesso a Mandzukic. L’intento dell’ex capitano è quello di sondare la situazione con il diretto interessato.

Maldini è un grande estimatore del croato, tanto da provare a convincerlo in prima persona. E l’ex Juventus non ha avuto dubbi nel ribadire l’interesse a trasferirsi a Milanello.

Teoricamente c’è una strada spianata per la trattativa tra il Milan e Mandzukic, visto che quest’ultimo avrebbe anche dato l’ok all’offerta contrattuale: 1,8 milioni netti per i prossimi 6 mesi.

Il club sta riflettendo però sui pro ed i contro dell’affare. Mandzukic deve prima recuperare la forma atletica, visto che non gioca una partita degna di questo nome da marzo scorso. Inoltre va valutato anche il suo impatto nello spogliatoio.

In favore del classe ’86 ci sono sicuramente fattori tecnici e caratteriali: Mandzukic è un vincente nato, abituato a lottare su palcoscenici prestigiosi e porterebbe (assieme a Ibra) una ventata di esperienza e carattere nel Milan dei giovani.