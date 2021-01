Milan, iniziate le visite mediche di Meité

Il centrocampista appena acquistato dal Milan, in prestito dal Torino, svolgerà stamattina tutte le visite di rito.

Da ieri sera Soualiho Meité è praticamente un calciatore del Milan, visto il suo arrivo già in serata nel capoluogo lombardo.

Oggi invece il centrocampista, giunto in prestito oneroso dal Torino, lo diventerà anche formalmente.

Come segnalato da Tuttomercatoweb.com, intorno alle ore 8:15 di questa mattina Meité si è recato presso la clinica ‘La Madonnina’ di Milano per le consuete visite mediche.

Oggi è il Meité-day: prima le visite, poi la firma

Il classe ’94 si è recato in clinica per la prima parte delle visite di rito, i consueti controlli sulle qualità fisico-atletiche del calciatore.

Successivamente Meité dovrebbe completare l’iter sanitario ottenendo l’idoneità sportiva e probabilmente sottoponendosi anche ad un tampone anti-Covid.

In serata l’ormai ex Toro si recherà presso la sede di Casa Milan, dove sarà accolto dai dirigenti rossoneri per firmare il contratto che lo legherà al club. Non è da escludere una sua convocazione lunedì per Cagliari-Milan.