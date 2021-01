Dall’Inghilterra – Milan, offerta ufficiale per Tomori | La risposta del Chelsea

Il Daily Telegraph, sul suo portale online, scrive di una prima offerta ufficiale del Milan per Tomori, la risposta dei londinesi.

Il Diavolo fa sul serio per Fikayo Tomori, e dall’Inghilterra scrivono di una prima offerta ufficiale dei rossoneri al Chelsea. A scriverlo è il Daily Telegraph, che sul suo sito internet, parla di un Milan in continuo contatto coi Blues per chiudere la trattativa.

Stando al tabloid il Milan ha offerto un prestito di 18 mesi e un riscatto che varia in base a diversi parametri, tra cui la data del riscatto stesso.

La risposta del Chelsea

Il Chelsea ha declinato l’offerta di un prestito di un anno e mezzo. I londinesi non vogliono perdere il ragazzo per tanto tempo in prestito, senza la garanzia di monetizzare. Infatti i Blues vogliono o un prestito secco o un’opzione per un diritto di riscatto molto alta, sui 30 milioni.

La trattativa al momento prosegue, e la mancata convocazione del classe 1997 è un buon segnale per il Milan, che però deve trovare la formula per chiudere l’affare e portare il canadese a Milano.