Rientro Bennacer, niente Cagliari-Milan: l’obiettivo di Pioli

Bennacer salterà Cagliari-Milan, non ha ancora recuperato dall’ultimo infortunio. Pioli spera nel suo rientro contro l’Atalanta.

Stefano Pioli dovrà rinunciare ancora a Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino non sarà a disposizione per Cagliari-Milan di lunedì sera.

L’infortunio muscolare al bicipite femorale destro accusato contro il Parma non è completamente superato. L’ex Empoli lavora per il completo recupero, però lo staff vuole evitare di forzare il rientro. Vanno evitate ricadute che possano provocare un nuovo stop.

Infortunio Bennacer, rientro in Milan-Atalanta?

In Sardegna niente Bennacer, dunque. Pioli spera di riuscire a recuperare l’algerino per il successivo match di campionato. Sabato 23 gennaio a San Siro arriva l’Atalanta, squadra forte e contro la quale è importante avere a disposizione più giocatori possibili. Manca una settimana a quella sfida e vedremo se l’ex Empoli riuscirà ad essere a disposizione.

Intanto Pioli per Cagliari-Milan dovrà fare a meno anche di Rade Krunic e Ante Rebic per Covid, mentre Matteo Gabbia out per infortunio e dovrebbe rientrare per metà febbraio. Dubbi su Alexis Saelemaekers, tra oggi e domani a Milanello verranno valutate le sue condizioni.