Serie A Femminile, Milan corsaro a Verona: decide Dowie

Vittoria in trasferta oggi per le ragazze del Milan, che chiudono il girone d’andata del campionato con 30 punti.

Si chiude con una bella vittoria in trasferta il girone d’andata per il Milan Femminile.

Le ragazze rossonere hanno battuto oggi l’Hellas Verona, nel match valido per l’undicesima giornata del campionato di categoria.

Successo per 1-0 deciso dalla rete nel primo tempo di Natasha Dowie con un bel colpo di testa, precisamente al 23′ minuto.

Dopo il vantaggio siglato dall’attaccante inglese, il Milan ha tenuto bene il campo anche nella ripresa, colpendo anche una traversa con capitan Giacinti.

Arriva così il decimo successo in undici gare per le ragazze di Maurizio Ganz, che agganciano momentaneamente la Juventus in testa alla classifica con 30 punti.

La prossima gara del Milan Femminile è prevista per domenica 24 gennaio, in casa della Florentia allo stadio Santa Lucia di San Gimignano.