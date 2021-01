Cagliari-Milan, ultime di formazione: ok Theo e Calhanoglu

Le ultime di formazione tra Cagliari e Milan, in particolare dopo le voci di ieri smentite fortunatamente dal club.

Sarà ancora emergenza per il Milan in vista della prossima gara di campionato, che vedrà i rossoneri lunedì sera sfidare il Cagliari.

Per il match della Sardegna Arena mister Stefano Pioli dovrà fare a meno ancora di diversi elementi. Come riportato da Sportmediaset alla lista indisponibili si aggiunge Rafael Leao, out per squalifica.

Ancora lontani dal recupero i vari Bennacer, Gabbia, Krunic e Rebic.

Leggi anche > Calciomercato Milan, tutte le notizie LIVE

La formazione del Milan

Arrivano però alcune buone notizie. Come per esempio la negatività al test del tampone per Theo Hernandez e Hakan Calhanoglu.

Ieri si erano sparse voci su una loro presunta positività al Covid-19, poi smentita dalla società ufficialmente in serata. I due titolarissimi di Pioli saranno regolarmente in campo.

Ibrahimovic è un altro recupero determinante, visto che con le assenze di Leao e Rebic lo svedese tornerà titolare indispensabile, come accaduto un anno fa proprio a Cagliari.

Sarà convocato anche Alexis Saelemaekers, che però è ancora in ballottaggio per una maglia da titolare.

La probabile formazione: (4-2-3-1) Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T.Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers (Castillejo), Calhanoglu, Diaz; Ibrahimovic.