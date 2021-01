Mandzukic a Milano | Domani visite mediche

Mario Mandzukic in serata sarà a Milano. L’attaccante croato domani svolgerà le visite mediche per firmare il contratto che lo legherà al Milan

Tutto fatto per Mario Mandzukic. Come vi abbiamo raccontato in queste ore, l’attaccante croato sarà presto un nuovo giocatore del Milan.

Già da martedì sarà a disposizione di Stefano Pioli: l’ex Juventus – come riporta Sky Sport – sbarcherà a Milano in serata così da poter svolgere le visite mediche nella mattinata di domani prima di mettere nero su bianco.

Mandzukic, che si legherà ai rossoneri, almeno inizialmente, fino al termine della stagione, ha fretta di poter aiutare la squadra e corre già veloce.