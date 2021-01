Milan, ecco Mandzukic: è atterrato a Linate

Mandzukic è a Milano! L’attaccante è atterrato a Linate in questi minuti, domani svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto

Mario Mandzukic è appena atterrato a Milano! Inizia adesso la sua nuova esperienza in Serie A dopo gli anni alla Juventus. L’attaccante è stato preso da Paolo Maldini come vice Ibrahimovic ma non solo. L’operazione è stata definita stamattina dopo la notizia della positività di Calhanoglu. La società ha voluto dare un segnale forte alla squadra: l’ex Bayern Monaco e Atletico Madrid sarà un calciatore fondamentale per la stagione rossonera.

Domani farà le visite mediche e firmerà il contratto con il Milan. L’accordo ve lo stiamo raccontando da stamattina: firma per sei mesi a 1,5 milioni, inserita l’opzione di rinnovo in caso di raggiungimento della qualificazione in Champions League dei rossoneri.