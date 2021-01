Emergenza continua | Milan, chi ci sarà contro l’Atalanta

Questi giorni serviranno per capire chi recupererà per l’Atalanta. Mario Mandzukic si scalda per la panchina. Ecco tutte le novità

I nuovi acquisti per fronteggiare l’importante emergenza. La coperta in casa Milan continua ad essere davvero corta. Le squalifiche di Alexis Saelemaekers e Alessio Romagnoli, complicano ulteriormente i piani di Stefano Pioli, che da stamattina inizierà a preparare la sfida di campionato contro l’Atalanta, in programma sabato alle ore 18.00.

L’esterno e il capitano entrano a far parte di una lunga lista di indisponibili, che comprende i positivi Krunic, Rebic, Theo Hernandez e Calhanoglu e gli infortunati Gabbia e Bennacer.

Simon Kjaer, uscito malconcio contro il Cagliari, dovrebbe essere al suo posto e la speranza è che ci sia anche il centrocampista ex Empoli. L’algerino potrebbe tornare a lavorare in gruppo in questi giorni. Pioli attende novità anche per quanto riguarda Krunic e Rebic, anche se con il covid è praticamente impossibile fare previsioni.

Tra i convocati, contro i bergamaschi, vista la lunga lista degli indisponibili, potrebbe così esserci fin da subito Mario Mandzukic e magari anche Tomori, pronto a sbarcare in Italia già nelle prossime ore.