Preparatore Mandzukic: “Al 100% tra 2-3 settimane”

Mario Mandzukic vuole prendersi il Milan. L’attaccante croato potrebbe essere convocato già contro l’Atalanta per dare subito una mano

Mario Mandzukic è pronto a dare una mano al Milan. Stefano Pioli – vista l’emergenza – si augura che il croato possa essere disponibile fin da subito, già contro l’Atalanta, ma è evidente che servirà qualche settimana per ritrovare la forma migliore.

A far chiarezza sulle condizioni dell’ex Juventus, ci ha pensato il suo personal trainer Luka Milanovic: ” Parliamo di un attaccante che vuole continuare a rimanere in una big. Aiutare la sua squadra a vincere le partite. E non ho dubbi che al Milan sarà importante. Ora Mario ha un alto livello di forza e di resistenza – ammette a ‘Tuttosport’ – È pronto per un allenamento completo con il gruppo.

Proprio in virtù delle ultime e specifiche sessioni individuali improntate sul calcio. Il ritmo partita? Qualcosina gli servirà per adattarsi, è del tutto normale. Ma conoscendo la sua competitività, sarà meno di quello che servirebbe normalmente. È difficile fare una previsione esatta, ma mi aspetto che sia al 100% in due o tre settimane“.