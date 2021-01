Serie A, Udinese-Atalanta 1-1: la classifica aggiornata

Tra Udinese e Atalanta finisce in pareggio in Friuli. La squadra di Gasperini non sfonda contro quella di Gotti. Sabato il Milan a San Siro.

Oggi pomeriggio alla Dacia Arena si è disputata la partita Udinese-Atalanta, partita di recupero della 10ª giornata del campionato Serie A 2020/2021.

Il risultato finale di 1-1 in Friuli . Vantaggio della squadra di Luca Gotti dopo neanche un minuto con Roberto Pereyra, protagonista di una bella azione personale terminata trafiggendo Pierluigi Gollini. La reazione della Dea c’è e porta al pareggio di Luis Muriel al 44′. Il colombiano è abile a incunearsi in area e a battere Juan Musso.

L’Atalanta prova a vincere per salire al terzo posto della classifica, ma l’Udinese regge e conquista un buon pareggio sul proprio campo. I ragazzi di Gian Pier Gasperini comunque agganciano la Juventus a quota 33 punti e sono sesti. La squadra di Gotti è quindicesima con 17 punti, invece.

Sabato l’Atalanta se la vedrà contro il Milan a San Siro. I rossoneri hanno giocato lunedì contro il Cagliari, vincendo. Più riposo per il gruppo di Stefano Pioli, che però deve fare i conti con diverse assenze e alcuni giocatori non al 100% della condizione fisica.