Milan-Atalanta, formazioni ufficiali: riecco Theo. Sorpresa Meite!

Sono state ufficializzate le formazioni di Milan r Atalanta, che alle 18.00 si daranno battaglia per la 19.a giornata di Serie A

Il Milan di Stefano Pioli chiude il girone di andata contro l’Atalanta. Per l’occasione il tecnico rossonero perde Romagnoli e Saelemaekers, squalificati, che si vanno ad aggiungere agli infortunati Gabbia e Bennacer, oltre il positivo Calhanoglu. C’è invece Theo Hernandez, falso positivo, e subito titolare sulla sinistra.

Al posto del capitano c’è Kalulu, panchina per il nuovo arrivato Tomori, così come per Mario Mandzukic. In avanti, senza il turco, gioca Meite, che a sorpresa viene schierato da trequartista, al fianco di Leao e Castillejo. Centravanti, ovviamente Zlatan Ibrahimovic.

L’Atalanta di Gasperini in campo con la formazione tipo, in avanti Zapata-Ilicic, panchina per Muriel.

Le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Kjær, Hernández; Tonali, Kessie; Castillejo, Meïte, Leão; Ibrahimović. A disp.: A. Donnarumma, Tătărușanu; Dalot, Musacchio, Tomori; Díaz, Hauge, Krunić; Colombo, Maldini, Mandžukić, Rebić. All.: Pioli.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Iličić, Zapata. A disp.: Rossi, Sportiello; Caldara, Depaoli, Mæhle, Palomino, Ruggeri, Šutalo; Malinovskyi, Miranchuk; Lammers, Muriel. All.: Gasperini.

Arbitro: Mariani di Aprilia