Lozano come Leao, gol dopo 9 secondi in Verona-Napoli | Video

Hirving Lozano imita Rafael Leao. Gol rapidissimo in avvio di Verona-Napoli

Non è stato un gol da record assoluto ma poco ci è mancato. Protagonista Hriving Lozano in Verona-Napoli, match della 19.a giornata di Serie A, l’ultima del girone di andata.

L’attaccante messicano ha sbloccato il risultato dopo appena 9.28 secondi. Nemmeno il tempo di battere il calcio d’inizio che Lozano ha battuto Silvestri con una conclusione ravvicinata, passata sotto le gambe del portiere scaligero. Decisiva anche l’incertezza del difensore Di Marco che, mal posizionato, non è riuscito a intercettare l’assist diretto al centravanti azzurro, arrivato direttamente dalla metà campo.

Lozano nella top five dei gol più veloci in Serie A

Dopo il gol da record di Leao in Sassuolo-Milan in appena 6.76 secondi, il più veloce nella storia del campionato, quello di Lozano si colloca al quarto posto. In seconda posizione resta Paolo Poggi, in gol in Fiorentina-Piacenza del 2001 in 8.90 secondi. Nove, invece, furono i secondi impiegati da Marco Branca, per sbloccare il risultato in Udinese-Fiorentina del 1993 a favore dei friulani. Al quinto posto si piazza l’ex centrocampista nerazzurro Gianfranco Matteoli in rete dopo 9.97′ in Inter-Cesena della stagione 1988-89.

PER IL VIDEO DEL GOL DI LOZANO – CLICCA QUI

Quello di Lozano è il gol più veloce segnato nella storia del Napoli. Come riporta Opta Sport, l’ultimo giocatore del Napoli a segnare un gol in Serie A nel primo minuto è stato Edinson Cavani, nella sfida dell’ottobre 2011 contro il Catania per 2-1 al Massimino con rete del vantaggio partenopeo siglata dall’attuale attaccante del Manchester United dopo 50 secondi. Il precedente record del club partenopeo apparteneva a Giovanni Venditto, in gol dopo 20 secondi, in Napoli-Fiorentina del 1942.