Calciomercato Milan – Assalto a Piatkowski | Il piano di Maldini

Il Milan sembra fare sul serio per Piatkowski, giovane talento che gioca in Polonia. Maldini e Massara sono in trattativa per assicurarselo.

Il Milan è interessato a Kamil Piatkowski, difensore centrale classe 2000 che milita nel Raków Częstochowa. Ci sono contatti in corso tra i club per definire l’operazione.

Il giornalista Kacper Tomczyk di TVP Sport ha spiegato che il Milan è in pole position nella corsa al giovane talento polacco. Al 99% il giocatore rimarrà in Polonia per il resto della stagione. Se l’affare si concluderà subito, il piano prevede che Piatkowski resti al Raków Częstochowa in prestito fino a giugno. Altrimenti tutto verrà rinviato all’estate.

Il difensore centrale polacco è stato accostato anche ad altre squadre italiane come Sassuolo, Udinese e Fiorentina. Il Milan sembra essere in vantaggio e potrebbe trovare presto l’accordo con il club di appartenenza del calciatore. Per quanto riguarda il prezzo del cartellino, in Polonia scrivevano di una valutazione sui 5 milioni di euro.