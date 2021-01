“Milan, con Tonali giochi in 10”: il giornalista viene criticato su Twitter

Paolo Ziliani critico con Sandro Tonali dopo Milan-Atalanta. Il noto giornalista è stato a sua volta attaccato da vari tifosi rossoneri.

Il rendimento di Sandro Tonali finora non sta convincendo tutti. Al centrocampista del Milan, probabilmente, serve ancora del tempo per esprimersi ad alti livelli.

Non è mai facile, dopo un solo anno di Serie A (con il Brescia retrocesso), arrivare in una piazza come quella rossonera e imporsi subito. Serve avere pazienza, anche se in Italia di pazienza spesso ce n’è poca.

Il giornalista Paolo Ziliani sul suo profilo Twitter ha fatto delle considerazioni post Milan-Atalanta e ha asserito che la squadra di Stefano Pioli con Tonali giochi in dieci. Motivo per il quale è urgente il rientro di Ismael Bennacer a centrocampo.

Tutti concordano sull’importanza dell’algerino ex Empoli, però molti tifosi rossoneri hanno criticato Ziliani per il commento fatto su Tonali. Anche se finora l’ex Brescia non sta impressionando, c’è voglia di attendere la sua crescita.