Coppa Italia, Inter-Milan: probabili formazioni, Meite titolare

Conte e Pioli hanno le idee chiare sulle formazioni da schierare in Inter-Milan dei Quarti di Coppa Italia. Le scelte sono ormai state fatte.

Stasera derby di Coppa Italia tra Inter e Milan. Le due squadre si affrontano a San Siro in un match valido per i Quarti di finale della competizione nazionale.

Antonio Conte e Stefano Pioli ci tengono al passaggio del turno. In semifinale l’avversaria sarà poi la vincente della sfida SPAL-Juventus. Entrambe le squadre vengono da una giornata di campionato deludente e con la partita di stasera vogliono riscattarsi.

Inter Milan | Probabili formazioni

Conte schiererà l’Inter con il consueto 3-5-2. A proteggere la porta di Handanovic il terzetto difensivo Skriniar, De Vrij, Kolarov. A centrocampo Darmian e Perisic agiranno sulle fasce. In mezzo Barella, Brozovic e Vidal. In attacco la coppia composta da Lautaro Martinez e Lukaku.

Pioli risponde con il collaudato 4-2-3-1 del Milan. Squalificato Donnarumma, tra i pali ci sarà Tatarusanu. In difesa riposa Calabria, quindi giocherà Dalot sulla corsia destra. A sinistra Theo Hernandez, mentre al centro ci saranno Kjaer e il rientrante Romagnoli. In mediana spazio a Meite come compagno di reparto di Kessie. Sulla trequarti Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao. Prima punta Ibrahimovic.

COPPA ITALIA | INTER MILAN | PROBABILI FORMAZIONI

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro Martinez, Lukaku.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Meite, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Ibrahimovic.