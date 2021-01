Futuro Simakan | Milan, svolta dalla Francia

Mohamed Simakan alla fine dovrebbe rimanere in Francia. Il Lipsia non ha presentato alcuna offerta ufficiale allo Strasburgo

Mohamed Simakan è stato il nome in cima alla lista della spesa per molto tempo. L’infortunio, che lo terrà fuori dai giochi per circa due mesi, ha, però, spinto il Milan a cambiare obiettivo, puntando tutto su Tomori.

Il centrale dello Strasburgo continua a piacere ed è pronto a tornare di moda in estate, Lipsia permettendo. Il Milan, infatti, sarebbe intenzionato a riprovarci per Simakan, che continua a piacere anche ai tedeschi.

Il club di Bundesliga, come racconta RMC Sport, non ha ancora presentato alcuna offerta ufficiale e salvo clamorosi colpi di scena alla fine il difensore resterà allo Strasburgo, almeno, fino a giugno. Una buona notizia per i rossoneri, che possono dunque tornare alla carica fra qualche mese.