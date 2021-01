Infortunio Kjaer, problema muscolare: le condizioni del difensore

Come sta Simon Kjaer, uscito da Inter-Milan per un infortunio alla coscia sinistra. Il difensore ha accusato un problema muscolare

Durante il primo tempo di Inter–Milan, Simon Kjaer è stato costretto a chiedere il cambio dopo un allungo. Al suo posto è entrato Tomori, al debutto assoluto con i rossoneri. MilanLive.it ha raccolto le prime indiscrezioni sul suo infortunio e pare si tratti di un problema muscolare alla coscia sinistra. Se ne saprà di più domani dopo i soliti esami di routine, ma per ora la prima diagnosi è questa. Speriamo che non si tratti di nulla di grave visto che sabato si torna già in campo e in difesa anche Kalulu non è al top.

Infatti Pioli deve fare i conti con altri infortuni in quel reparto: Matteo Gabbia è quello che è fermo da più tempo, mentre Kalulu si è fatto male contro l’Atalanta. Per stasera è stato convocato ma sembra non al top, infatti per sostituire Kjaer l’allenatore ha scelto il nuovo acquisto Tomori. Ricoridamo che, proprio in difesa, in queste ore si sta concretizzando una cessione, ovvero quella di Mateo Musacchio alla Lazio.

Le condizioni di Kjaer non sembrano preoccupare particolarmente, per questo è difficile pensare che il Milan possa tornare sul calciomercato. Frederic Massara, prima di Inter–Milan, ha fatto sapere che per adesso la squadra è al completo e che si valuterà un nuovo acquisto solo in caso di opportunità importanti. Con Tomori, i rossoneri dovrebbero essere ok. Vedremo quali saranno le condizioni di Kjaer domani con maggior certezza e da lì si capirà se potrà essere disponibile per sabato contro il Bologna.