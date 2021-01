Meite non convince in Inter-Milan: le pagelle dei quotidiani

Voti e pagelle dei quotidiani sportivi a Meite dopo Inter-Milan di Coppa Italia. Prova non esaltante del mediano giunto in prestito dal Torino.

Dopo la pessima prestazione da trequartista contro l’Atalanta, Soualiho Meite ha avuto una nuova chance da titolare in Inter-Milan di Coppa Italia. Stavolta da centrocampista.

Tuttavia, la sua prova non ha convinto neanche nel derby. Il mediano arrivato dal Torino aveva debuttato discretamente a Cagliari, ma nelle successive apparizioni in maglia rossonera non è piaciuto. Avrà comunque modo di rifarsi, dopo aver lavorato per più tempo a Milanello agli ordini di Stefano Pioli.

Inter-Milan: voti e pagelle di Meite

Meite non ha convinto neanche tutti i quotidiani sportivi che oggi hanno stilato le pagelle di Inter-Milan di Coppa Italia. Di seguito voti e pagelle dei tre principali.