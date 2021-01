Milan fuori dalla Coppa Italia: cambia il calendario rossonero

Milan-Crotone si giocherà domenica alle ore 15.00 e non venerdì alle 20.45. Lo spostamento dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Inter

Milan-Crotone non si disputerà venerdì 5 febbraio alle ore 20.45 bensì domenica 7 alle 15.00. Il match di campionato, valido per la seconda giornata del girone di ritorno – come stabilito dalla Lega di Serie A – si sarebbe potuto disputare venerdì se il Milan avesse avuto accesso alle semifinali di Coppa Italia.

Con l’eliminazione, per mano dell’Inter, la sfida contro i calabresi trasloca dunque a domenica. Non cambia, invece, la programmazione di Fiorentina-Inter, che aprirà così la 21esima giornata.