Calhanoglu ancora positivo: slitta il ritorno in gruppo

Hakan Calhanolgu non potrà ancora ritornare ad allenarsi in gruppo. Ancora un tampone dall’esito positivo per lui.

Se per Ismael Bennacer il ritorno in squadra è cosa ormai certa, con tanto di possibile convocazione per Bologna-Milan, c’è ancora da aspettare invece per un altro titolare.

Hakan Calhanoglu è ancora positivo al Covid-19. Il fantasista turco anche oggi ha effettuato il tampone che ha dato l’esito meno sperato.

Il 17 gennaio scorso il Milan ha ufficializzato la positività del proprio numero 10, che purtroppo non ha ancora recuperato e sconfitto il tanto odiato virus.

Leggi anche > Finalmente Milan: rientro in squadra per il centrocampista

Come riferito oggi da Sky Sport, sicuramente Calhanoglu salterà anche la sfida di sabato pomeriggio a Bologna, valida per la 20.a giornata di campionato.

Un’assenza sempre pesante per il Milan, che in queste settimane ha avuto difficoltà nello scegliere il sostituto ideale di Calhanoglu sulla trequarti.

Urga pazienza e prudenza per il ritorno in squadra del turco. Di solito i calciatori e gli atleti colpiti dal Covid, a meno che non fossero falsi positivi, hanno impiegato sempre 13-14 giorni per negativizzarsi.

Inoltre Calhanoglu negli scorsi giorni ha anche accusato alcuni sintomi della malattia, come febbre e dolori muscolari diffusi. Ci vorrà tempo prima che il 10 rossonero possa tornare ad essere nuovamente utile alla causa.