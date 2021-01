Milan, finalmente rientra! L’annuncio sui social

Ottime notizie dall’infermeria di Milanello. Il calciatore rossonero è pronto finalmente a tornare a disposizione.

In vista della gara di sabato contro il Bologna arriva finalmente un’ottima notizia per Stefano Pioli.

Il tecnico del Milan tornerà ad avere a disposizione Ismael Bennacer, centrocampista titolare che è fuori da quasi un mese e mezzo.

Uno stop muscolare che sembra ormai alle spalle per il mediano algerino, che non rientra nella lista convocati da Milan-Parma dello scorso dicembre.

Bennacer ha pubblicato sui social un paio di foto dell’allenamento di oggi a Milanello, con una frase che conferma il suo prossimo rientro in squadra.

“La fine del tunnel” – ha scritto l’ex Empoli per far capire ai suoi tifosi di essere ormai pronto e disponibile per i prossimi impegni stagionali del Milan.

Bennacer ha ritardato il suo ritorno in campo per non rischiare ricadute, come già avvenuto prima della sosta natalizia. Ma ora Pioli avrà ampia scelta a centrocampo, visto anche l’imminente rientro in gruppo di Sandro Tonali.