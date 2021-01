Bologna-Milan, i precedenti | 19 anni fa l’ultimo k.o. rossonero

I precedenti più rilevanti del match tra Bologna e Milan. Serie positiva per i rossoneri negli incroci allo stadio Dall’Ara.

Bologna-Milan è storicamente una partita insidiosa ma allo stesso tempo favorevole ai colori rossoneri.

Lo dicono i precedenti di questo incrocio, che si consumerà oggi pomeriggio allo stadio Dall’Ara a partire dalle ore 15:00.

Il Milan infatti è in serie positiva nelle trasferte bolognesi da ben 14 gare consecutive disputate sul campo dei felsinei in campionato.

Il Milan è uscito dal Dall’Ara con ben dieci vittorie e quattro pareggi negli ultimi precedenti. Vittoria rossonera per 3-2 nell’ultimissimo incontro in terra bolognese.

Era l’8 dicembre 2019, quando la squadra di Pioli superava, non senza difficoltà, il Bologna. In gol per l’ultima volta con la maglia rossonera anche Krzysztof Piatek.

L’ultima vittoria degli emiliani in casa contro il Milan è un lontano ricordo. Risale infatti alla stagione 2001-2002.

Circa diciannove anni fa, esattamente il 10 marzo 2002, il Bologna guidato da Francesco Guidolin superava un distratto Milan, da poco in mano a Carlo Ancelotti.

Reti decisive di Fresi e Cruz (entrambi ex Inter) per il 2-0 finale in favore dei felsinei.