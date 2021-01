Bologna-Milan, formazioni ufficiali: torna Tonali, Leao trequartista

Le formazioni ufficiali di Bologna-Milan, anticipo del sabato valido per la 20.a giornata del campionato di Serie A.

Inizia oggi ufficialmente il girone di ritorno del campionato di Serie A. Il Milan sarà ospite del Bologna, quest’oggi alle ore 15:00.

I rossoneri all’andata hanno battuto per 2-0 la squadra emiliana, grazie ad una doppietta di Zlatan Ibrahimovic. E proprio Ibra guiderà l’attacco odierno della squadra di Stefano Pioli.

Il Milan ha comunicato poco fa le scelte definitive di formazione. Due le novità rilevanti, con Sandro Tonali che tornerà in mezzo al campo dal 1′ minuto, mentre Rafael Leao agirà da trequartista alle spalle di Ibrahimovic.

Prima presenza in campionato per l’ultimo arrivato Fikayo Tomori, scelto come partener di Romagnoli in difesa.

Le formazioni ufficiali

BOLOGNA: (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All: Mihajlovic.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, T. Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Leao, Rebic; Ibrahimovic. All: Pioli.