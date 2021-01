Bennacer convocato per Bologna-Milan: l’esultanza social del giocatore

Grande soddisfazione per Bennacer nell’essere rientrato tra i convocati per Bologna-Milan. L’ex Empoli può tornare a dare il suo contributo.

Dopo tante settimane di assenza, finalmente Ismael Bennacer è tornato a disposizione di Stefano Pioli. Il centrocampista algerino, infatti, figura nella lista dei convocati per Bologna-Milan di campionato.

Oggi pomeriggio ci sarà anche lui, anche se non dovrebbe partire nella formazione titolare. Una scelta abbastanza ovvia, considerando che non ha ancora la migliore condizione fisica e il ritmo partita in seguito al lungo forfait causato dall’infortunio muscolare accusato contro il Parma.

Comunque è importante il suo rientro, perché Bennacer è un titolare della squadra e il suo ritorno sarà molto utile per la corsa Champions League. L’ex Empoli sui social ha esultato per essere stato convocato. “Finalmente di nuovo con la squadra” ha scritto per celebrare la convocazione.