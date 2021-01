Calhanoglu, allenamento a Milanello: il video su Instagram

Niente Bologna-Milan, però Calhanoglu non resta fermo e torna ad allenarsi sul campo di Milanello come testimoniato da un suo video social.

Hakan Calhanoglu non sarà presente oggi a Bologna per la trasferta di campionato del Milan. Solamente ieri il tampone per il Covid-19 è risultato negativo e dunque non è nella migliore condizione fisica.

Stefano Pioli non lo ha portato in Emilia, però il centrocampista offensivo turco non sta con le mani in mano. Infatti, sul suo profilo ufficiale Instagram ha pubblicato una storia nella quale lo si vede correre a Milanello. “First Step” ha scritto come commento al video.

Un primo passo verso il completo ritorno in squadra per Calhanoglu, risultato positivo al coronavirus il 17 gennaio. Circa due settimane senza allenarsi coi compagni sul campo, dunque adesso deve recuperare e tornare nel miglior stato di forma. È un giocatore molto importante per il Milan.