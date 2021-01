Serie A, la classifica aggiornata dopo Bologna-Milan

Bologna-Milan finisce 1-2 allo stadio Renato Dall’Ara. In gol Rebic, Kessie e Poli. Questa la nuova classifica della Serie A 2020/2021.

Il Milan torna a vincere. Dopo le sconfitte contro Atalanta e Inter, la squadra di Stefano Pioli vince a Bologna 2-1.

Una partita molto difficile per i rossoneri, che sono andati in vantaggio di due gol grazie ad Ante Rebic e Franck Kessie ma ne finale di partita hanno sofferto. La rete di Andrea Poli ha riaperto la partita, anche se i ragazzi di Sinisa Mihajlovic non sono poi riusciti a completare la rimonta.

La vittoria ottenuta allo stadio Renato Dall’Ara consolida il primato del Milan nella classifica della Serie A 2020/2021. Adesso i punti sono 46, in attesa che giochino le rivali. In particolare l’Inter, che è la prima inseguitrice a -5. Il Bologna rimane tredicesimo a quota 20 punti.

Di seguito la classifica completa del campionato.