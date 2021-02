Infortuni Kjaer e Brahim Diaz, attesi nuovi esami: le ultime

I tempi di recupero degli infortuni di Kjaer e Brahim Diaz non sono ancora chiari. Il Milan attende l’esito dei prossimi controlli.

Il Milan nel derby di Coppa Italia contro l’Inter ha perso sia Simon Kjaer che Brahim Diaz per infortunio, entrambi hanno dovuto saltare la trasferta di Bologna. E probabilmente mancheranno anche domenica contro il Crotone.

Problemi muscolari per i due giocatori, che in settimana si sottoporranno a nuovi controlli. Dal risultato degli esami si avrà maggiore chiarezza sui tempi di recupero dagli infortuni. Quello che rientrerà prima è lo spagnolo, mentre al danese servirà più tempo.

Esistono ancora piccole speranze di avere a disposizione Diaz nella prossima partita della Serie A, però lo staff rossonero non intende prendere rischi. I problemi muscolari sono qualcosa di delicato e vanno evitate forzature nei rientri. Inoltre, Stefano Pioli ha recuperato Hakan Calhanoglu e dunque nel ruolo di trequartista non sarà in emergenza come a Bologna.

Il Milan, in base all’esito dei prossimi controlli, valuterà il da farsi. Ovviamente è importante avere sia Brahim che Kjaer a disposizione quanto prima per poter affrontare meglio gli impegni. A breve riprenderà l’Europa League e dunque Pioli hanno bisogno di più opzioni possibili tra cui scegliere.