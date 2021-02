Calciomercato Milan, Junior Firpo può andare in Premier League

L’Arsenal ha chiesto al Barcellona Junior Firpo nell’ultimo giorno di mercato, tuttavia il mancato accordo farà ridiscutere la cessione in estate.

Junior Firpo, a lungo cercato dal Milan in questa sessione di mercato, potrebbe cambiare casacca in estate, ma non per vestire la maglia rossonera. Il calciatore è entrato nel mirino dell’Arsenal, la quale ha chiesto il calciatore nell’ultimo giorno di mercato senza trovare un accordo ma con la promessa di ridiscuterne in estate.

Se trovasse un accordo a giugno il Milan non parteciperà all’asta per lui.

L’offerta dei Gunners per Firpo

Stando a quanto racconta Todofichajes, L’Arsenal ha provato a strappare un prestito nell’ultimo giorno di mercato invernale, ma il poco tempo ha impedito alle società di raggiungere l’accordo. La trattativa non è del tutto saltata, con le squadre che si aggiorneranno ancora a giugno.

I catalani e gli inglesi lavorano su una base di 10 milioni di euro più 5 milioni di bonus, una richiesta inferiore a quella proposta al Milan.