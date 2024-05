Milan, sfida all’Inter per il ‘nuovo’ Mandzukic

Il Milan è alla ricerca di un centravanti pronto fin da subito, ma potrebbe arrivare anche un attaccante ancora più giovane. Il punto della situazione

Sarà un mercato diverso rispetto alla scorsa estate, quello che si appresta ad affrontare il Milan. Come più volte raccontato, il Diavolo proverà a migliorare la propria rosa con l’acquisto di un giocatore per reparto.

Le idee appaiono chiare e anche i principali obiettivi: così il Milan – come è noto – proverà principalmente a mettere le mani su un forte centravanti, come Joshua Zirkzee, ma allo stesso tempo su un centrocampista (attenzione al nome di Fofana), e su un difensore, con l’idea Alessandro Buongiorno sempre viva, anche se sullo sfondo resistono Lacroix e Brassier, entrambi francesi con un contratto in scadenza nel 2025.

Il Milan, chiaramente, non smetterà di fare scouting e molti giocatori giovani potrebbero essere anche inseriti nella rosa dell’Under 23, che verosimilmente, si iscriverà in Serie C.

Così Geoffrey Moncada e i suoi uomini continuano a setacciare il mercato ,alla ricerca dei profili giusti. E come raccontato da Sportitalia, anche il Milan avrebbe messo gli occhi su Anton Matkovic. Il centravanti croato, in forza all’Osjiek, viene paragonato in patria a Mario Mandzukic. E’ altro 191 centimetri e com l’ex Juve e Milan sta dimostrando di poter fare anche l’esterno nonostante la sua stazza.

Concorrenza importante

Le prestazioni del classe 2006 non stanno passando inosservate, tanto da attirare le attenzioni di diverse squadre importanti. Quando si parla di giovani, chiaramente, non si può non fare riferimento all’Atalanta, tra i primi team a notare il giocatore.

Matkovic, oggi, poi, piace anche a Inter e Frosinone, oltre che alle inglesi, Fulham ed Everton. La sua valutazione non è ancora altissima – 4-5 milioni di euro -, ma evidentemente il prezzo è destinato ad alzarsi.

E’ evidente che la situazione in attacco in casa Milan è tutta da scoprire. Il centravanti titolare sarà sicuramente un giovane, ma non si conosce ancora il nome. C’è incertezza, inoltre, anche per la riserva. Luka Jovic, che appariva destinato a rimanere, non ha ancora firmato il rinnovo di contratto. Guardando anche al futuro sussistono altre complicazioni e stiamo chiaramente parlando di Francesco Camarda. Il campioncino della Primavera chiamato a firmare il suo primo accordo da professionista con i rossoneri.