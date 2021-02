Calciomercato Milan, ufficiale: sfuma il difensore!

Non ci sarà il Milan nel futuro di Kamil Piatkowski. Il giovane difensore polacco rimarrà al Rakow fino a giugno, poi il trasferimento in Austria

Sfuma definitivamente un obiettivo del Milan, Kamil Piatkowski. Il 20enne difensore polacco del Rakow, che sembrava poter essere un nuovo colpo in prospettiva dei rossoneri, è stato acquistato dal Salisburgo. Contratto firmato, fino al 2026, e trasferimento che si concretizzerà al termine della stagione.

Il giocatore rimarrà dunque in Polonia in prestito prima di trasferirsi in Austria: “Con questo trasferimento, un sogno diventa realtà – ammette Piatkowski ai canali ufficiale della Red Bull Salisburgo – Nonostante altre richieste, era chiaro per l’intezione di venire qui. Non vedo l’ora di indossare la maglia del Salisburgo questa estate”.