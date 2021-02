Calciomercato Milan, ecco il vice Theo: l’annuncio dell’agente!

Parla l’agente di Milos Kerkez. Il terzino mancino potrebbe rappresentare il vice Theo Hernandez. Le sue dichiarazioni non lasciano dubbi.

Il giovane Milos Kerkez è il nuovo rinforzo del Milan. Il giocatore è sbarcato ieri e Milano e verosimilmente si legherà alla Primavera di Giunti. In un futuro, non lontano, però, dovrebbe esserci la prima squadra di Stefano Pioli.

Il calciatore è un terzino mancino e la possibilità di essere il vice Theo Hernandez è davvero reale. Le parole dell’agente, Dániel Kaposi, riportate da ‘Eto.hu‘, non lasciano dubbi: “Ci hanno detto che Milos sarà considerato parte della prima squadra e questa stagione servirà per poter essere accanto a Theo Hernandez dalla prossima estate, come l’altro terzino sinistro. Quindi c’è un motivo per lavorare, c’è una grande sfida da affrontare”.