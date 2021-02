Kabak al Liverpool: formula e cifre dell’operazione

Ufficiale il passaggio di Kabak dallo Schalke 04 a Liverpool. Emergono i dettagli economici dell’affare chiuso nell’ultimo giorno del mercato.

Il Milan ci ha provato in più sessioni di calciomercato, ma Ozan Kabak non è mai arrivato. Quando era allo Stoccarda ha preferito lo Schalke 04 e successivamente non ci sono state le condizioni per concretizzare l’affare.

Ad assicurarsi il difensore centrale turco è stato il Liverpool, che nell’ultima giornata della finestra invernale del mercato è riuscito a trovare l’accordo. Jurgen Klopp ha ricevuto ben due rinforzi difensivi: Kabak e Ben Davies (arrivato dal Preston). Innesti necessari dopo gli infortuni di Virgil van Dijk, Joel Matip e Joe Gomez.

Per quanto riguarda il 20enne turco, il Liverpool è riuscito a fare un’operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto. Stando a quanto riportato da Indipendent, i Reds hanno versato subito 1 milione di sterline allo Schalke 04 per avere a titolo temporaneo Kabak. Per acquistare il cartellino serviranno altri 18 milioni (20,4 milioni di euro). Previsti anche un bonus da 500 mila sterline legato alle presenze e alla qualificazione in Champions League.

L’ex Stoccarda ha voluto fortemente il trasferimento in Premier League, campionato a cui ambiva. Lo Schalke 04 lo ha sostituito prendendo Mustafi dall’Arsenal.