ML – Infortuni Kjaer e Brahim Diaz: l’esito dei controlli

Visite di controllo per Kjaer e Brahim Diaz, che si sono sottoposti ad alcuni esami specifici. Il Milan ha fatto sapere i risultati di oggi.

Arrivano aggiornamenti dal Milan in merito alle condizioni fisiche di Simon Kjaer e Brahim Diaz, giocatori rossoneri ancora alle prese con degli infortuni e che oggi hanno sostenuto delle visite di controllo con esami specifici.

Kjaer – Controllo esito positivo. Il giocatore inizierà un lavoro individualizzato di ricondizionamento

Diaz – Confermata lesione ai muscoli flessori della coscia sinistra. Il processo di guarigione procede senza complicanze. Continua le cure e verrà ricontrollato fra una settimana.

Entrambi i calciatori non saranno a disposizione per Milan-Crotone. Stefano Pioli in difesa utilizzerà ancora Fikayo Tomori per affiancare Alessio Romagnoli. Sulla trequarti il mister ritroverà Hakan Calhanoglu, ristabilitosi dopo la positività al Covid-19.