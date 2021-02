Ex Milan – Keisuke Honda riparte dal Portogallo

Ritorno in Europa per Keisuke Honda, che si è messo alle spalle la difficile esperienza col Botafogo. L’ex Milan ha firmato con la Portimonense.

Dopo aver concluso l’esperienza in Brasile con la maglia del Botafogo, Keisuke Honda torna in Europa. Giocherà in Portogallo nella Portimonense.

L’ex Milan ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al termine della stagione. Nell’accordo prevista anche un’opzione per un eventuale prolungamento annuale. La Portimonense lotta per non retrocedere e il 34enne fantasista giapponese sarà chiamato a dare il suo contributo per la salvezza.

Il Portogallo è l’ottavo Paese in cui giocherà. In passato ha militato in Giappone (Nagoya Grampus), Olanda (VVV-Venlo e Vitesse), Russia (CSKA Mosca), Italia (Milan), Messico (Pachuca), Australia (Melbourne Victory) e Brasile (Botafogo). Il trequartista nipponico è sempre aperto ad affrontare nuove sfide, come quando nel 2018 ha accettato di diventare commissario tecnico della Cambogia.

Vedremo se alla Portimonense le cose andranno meglio che al Botafogo, dove ha segnato solo 3 gol in 27 presenze e se è andato con la squadra in ultima posizione nella classifica del Brasileirao.