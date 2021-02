Serie A Femminile, poker del Milan al San Marino

Il Milan Femminile di Ganz vince 4-1 al centro sportivo Vismara contro il San Marino. Rossonere a -3 dalla Juventus, prima nella classifica Serie A.

Il Milan Femminile si impone per 4-1 nella partita di campionato disputata in casa contro il San Marino. 3 punti fondamentali per rimanere in scia alla Juventus, che comanda la classifica Serie A con tre lunghezze di vantaggio sulle rossonere.

Dopo il vantaggio della squadra ospite al 50′ con il rigore di Corazzi, le ragazze di Maurizio Ganz si sono scatenate: al 55′ pareggio di Spinelli, poi arrivano sorpasso e tris grazie alla doppietta di Dowie. Nel recupero il poker lo firma Tamborini con una conclusione di destro da fuori area.

Il Milan Femminile ha meritato la vittoria contro San Marino. Mister Ganz può essere soddisfatto della prestazione delle rossonere, che hanno veramente un grande potenziale e possono puntare concretamente alla vittoria dello Scudetto. Sicuramente possono essere più lucide e precise in certe situazioni di gioco, aspetto nel quale si può fare progressi in futuro.