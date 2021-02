WhoScored – Quattro del Milan nel “Team of the week”

WhoScored ha inserito quattro giocatori del Milan nella top 11 dell’ultima giornata del campionato Serie A 2020/2021.

Il Milan non molla la prima posizione nella classifica della Serie A 2020/2021. Dopo il momentaneo sorpasso dell’Inter, i rossoneri hanno risposto vincendo 4-0 contro il Crotone.

Nel successo di San Siro grandi protagonisti Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic, autori di una doppietta a testa. Oltre ai due attaccanti, hanno fatto una buonissima prestazione anche Theo Hernandez e Hakan Calhanoglu.

Sono questi quattro calciatori rossoneri ad essere stati inclusi da WhoScored nel ‘Team of the week’ dell’ultima giornata del campionato Serie A. Nella top 11 è presente anche un ex Milan, ovvero Gerard Deulofeu. Lo spagnolo oggi indossa la maglia dell’Udinese e ha segnato una rete nella vittoria 2-0 della squadra di Luca Gotti contro l’Hellas Verona.