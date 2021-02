Theo-Zoe giocano sui social: spunta la maglia della Juve

In una storia Instagram di Zoe Cristofoli, fidanzata di Theo Hernandez, spunta la maglia della Juventus. La reazione sui social dei tifosi

Serata relax per Theo Hernandez e Zoe Cristofoli. Il terzino del Milan e la sua fidanzata hanno postato diverse stories su Instagram.

Una di queste, pubblicata dalla modella e influencer, è finita sotto la lente di ingrandimento dei tifosi che non hanno potuto fare a meno di notare la presenza di una maglia della Juventus. I social ovviamente si sono scatenati:

Theo ma quella maglia della Juve li in alto? Per di più di Bonucci🙄 pic.twitter.com/ywNzcRe7pR

Why is a jersey of Juve in Theo’s house 😠 pic.twitter.com/qgiiwYLvA9

— 🅰️ (@abetareby) February 11, 2021